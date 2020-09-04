المكسيك تسجل أعلى ضحايا بفيروس كورونا بين العاملين بالصحة

أفادت منظمة العفو الدولية، بأن المكسيك سجلت أكبر عدد ضحايا بفيروس كورونا بين العاملين في الصحة بالعالم.

وحسب بيانات المنظمة، فإن ما لا يقل عن 7 آلاف من العاملين الطبيين توفوا جراء وباء كورونا حول العالم، منهم 1320 في المكسيك، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ومن بين الدول الأخرى ذات المستويات العالية للوفيات بين الأطباء، الولايات المتحدة والبرازيل والهند، حيث توفى 1077 و634 و573 عاملًا طبيًا على التوالي.

وقال رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، ستيف كوكبيرن، إنه "بعد أشهر منذ بدء الوباء، لا يزال العاملون الطبيون يموتون بوتيرة مرعبة في الدول مثل المكسيك والبرازيل والولايات المتحدة".

ودعا إلى إقامة تعاون على المستوى العالمي، من أجل ضمان وسائل الحماية للأطباء "حتى يستمروا في عملهم بالغ الأهمية دون تعرض حياتهم للخطر".

وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من بين الدول التي سجلت فيها أكبر عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

أما المكسيك، فسجلت أكثر من 610 آلاف إصابة، ونحو 66 ألف وفاة جراء الفيروس التاجي (كوفيد 19).