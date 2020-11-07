"اللياقة البدنية" مقرر إلزامي لطلاب السنوات الأولى بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، عن بدء تدريس مقرر اللياقة البدنية لطلاب الفرقة الأولى بجميع الكليات، اعتباراً من العام الجامعي الجاري 2020/ 2021، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرار المجلس الأعلى للجامعات، بتعميم مقرر اللياقة البدنية والصحية على الجامعات المصرية، وضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وممارسة الرياضة، من أجل الارتقاء بصحة طلاب الجامعات وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لتكون أسلوب حياة.

واكد رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة حريصة كل الحرص على صحة طلابها، وأن يكونوا في لياقة بدنية عالية، لافتاً إلى أن الجامعة قبل تطبيق هذا القرار كانت تولي اهتماماً كبيراً بممارسة الأنشطة الرياضية في الجامعة، والمشاركة في جميع المسابقات، التي يتم تنظيمها بالجامعة والجامعات المصرية.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بناءً على موافقة مجلس الجامعة للبدء في تدريس مقرر اللياقة البدنية، اعتباراً من هذا العام، تنفرد جامعة سوهاج بتطبيق المقرر في جميع كلياتها: كالزراعة، والعلوم، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطرى، والتربية النوعية، والهندسة، والآثار، والألسن، وتكنولوجيا التعليم.

وأضاف أن المقرر يهدف إلى التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، ونبذ العنف والتطرف، بالإضافة إلى رفع كفاءة اللياقة البدنية لديهم للوصول إلى متطلبات الصحة العامة.

وأكد كل من الدكتور ابراهيم البرعي، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور أحمد عبد الله، وكيل الكلية، أنه تم الإعداد للمقرر قبل بدء الدراسة بفترة كافية، لتحديد محتوى المادة العلمية التي تدرس للطلاب، والتي لاقت اقبالاَ وحماساَ غير متوقع منهم، وخاصةً الفتيات، مضيفاً أن منهج اللياقة البدنية يتضمن مفهوم علوم الحركة، والتطور الفكري، واللياقة البدنية في كل مراحل عمر الانسان، والممارسات الصحية الإيجابية، وذلك تحت إشراف نخبة متخصصة من الأساتذة بكلية التربية الرياضية.