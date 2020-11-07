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محمود مسلم

وزير الداخلية يدلى بصوته فى إنتخابات مجلس النواب

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الوطن
12:08 م | السبت 07 نوفمبر 2020
وزير الداخلية يدلى بصوته

وزير الداخلية يدلى بصوته

قام السيد/ محمود توفيق - وزير الداخلية صباح اليوم السبت الموافق 7 الجارى بالإدلاء بصوته فى إنتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الإنتخابية.. وأكد سيادته أن كافة أجهزة وزارة الداخلية فى حالة إستنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الإنتخابية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى مناخ آمن .

وأوضح سيادته أن كافة المحافظات تشهد حالة من الإستقرار الأمنى وأن مجريات العملية الإنتخابية تسير بشكل منتظم.

 

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