محافظ الدقهلية: الإقبال جميل.. وخصصنا مظلات للحماية من الشمس والأمطار

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تشهد اليوم عرسا انتخابيا، ويبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و352 ألف نسمة، كما يبلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون على 21 مقعدا، إضافة لقائمتين تتنافس على 17 مقعدا للمحافظة بإجمالي 38 عضوا بالمحافظة.

ووجه "مختار"، خلال لقاء على شاشة قناة "TEN"، الشكر للقوات المسلحة وزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن الدقهلية لتأمين العملية الانتخابية، كما اتخذت كل الإجراءات الطبية من قبل مديرية الصحة والطب البيطري، ويوجد في كل مدرسة عنصر من الوحدات المحلية ينظم داخل الناخبين للتأكد من تباعدهم، وتخصيص مظلات لحمايتهم من أشعة الشمس أو الأمطار، كما جرى تخصيص مقاعد متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن الجهاز التنفيذي في المحافظة أصدر التعليمات منذ 10 أيام كل فيما يخصه، لظهور الاستحقاق الانتخابي بهذه الصورة المشرفة، "كل واحد أدى دوره وأكتر"، ويوجد مندوب من رؤساء المدن والمراكز في غرفة العمليات لتلافي أي قصور تظهر في حينها.

وأكد أنه يمر على اللجان الانتخابية مع الجهاز التنفيذي للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وحتى الآن لم تظهر أي شكوى على قطاع المحافظة بأكملها، موجها رسالة للمواطنين: "بهنيكم بالعرس ده وبدعوكم للمشاركة في الانتخابات، ومحافظة الدقهلية محافظة المبدعين وفيه إقبال جميل من المواطنين على كل اللجان الانتخابية".

وتقع محافظة الدقهلية ضمن محافظات المرحلة الثانية ومقسمة إلى 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بهم 351 مرشحا، على 21 مقعدا فرديا، ويبلغ من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، 4 ملايين و352 ألف و87 ناخبا، وتضم 699 مركزا انتخابيا، و1426 لجنة فرعية، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولى ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليهم قائمتان.