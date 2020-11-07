توافد الناخبين للتصويت في انتخابات النواب بالشرقية

انطلقت، صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بمراكز ومدن محافظة الشرقية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتستقبل 1597 لجنة فرعية مجهزة الناخبين الذين لهم حق التصويت، وعددهم 4 ملايين و427 ألف و375 ناخبًا وناخبة، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءاً لإتمام العرس الديمقراطى بشفافية ونزاهه.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة، وتوفير مصادر بديلة، وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الإنتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وإزالة أي معوقات وتم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الإنتخابات.

وأكد محافظ الشرقية، على أهمية المشاركة الإيجابية في الإنتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيباً بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.

وشهدت محافظة الشرقية، اليوم، حالة من الاستنفار الأمني، لتأمين عملية الانتخابات الرئاسية، فيما أعلنت مديرية أمن الشرقية، وضع خطة محكمة لتأمين العملية الانتخابية، وضمان عدم وقوع أي شيء يعكر صفوها، وكثفت التواجد الأمني بالشوارع والأكمنة الثابتة والمتحركة خاصة بالطرق الرئيسية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، وتسيير دوريات في الشوارع طوال أيام الانتخابات.