مسح حراري لمواجهة كورونا.. صحة الشرقية تنهي الاستعدادات لانتخابات النواب

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، عن تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية لتعمل علي مدار الساعة خلال أيام إنتخابات مجلس النواب.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح له، اليوم، أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة علي الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن تحسبا لأي أحداث طارئة بالإضافة الي نشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق إنتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة.

وأشار إلى إجراء مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو أي أعراض تنفسية "الكحة وضيق التنفس"، وتوجيه المشتبه في إصابتهم لأقرب منشأة طبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشار إلي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفي وإدارة صحية، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والاطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج الازم لها.

وأكد وكيل الوزارة علي مديرة الصيدلة والتموين الدوائي بالمديرية وضع جدول نوبتجيات بمخازن الإمداد الدوائي لصرف أي نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية وتكليف مدير عام الطب العلاجي ومدير المستشفيات، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالتنسيق مع الشركات الموردة للأكسجين السائل لتوفير المخزون الاستراتيجي منها بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكيد علي مسئولة بنوك الدم بالتنسيق مع مديرة المركز الإقليمي لبنوك الدم بالأحرار لتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ، ، والتأكيد علي مدير عام الطب الوقائي بتوافر الطعوم والأمصال بجميع المنافذ، لمواجهة أي طوارئ خلال ايام الانتخابات.

أضاف أنه تم تكليف إدارتي ( مكافحة الأمراض المتوطنة - ناقلات الأمراض) بتطهير وتعقيم جميع المقار الإنتخابية بنطاق المحافظة، والبالغ عددها 1597 لجنة لاستقبال 4 ملايين و 427 ألف و 375 ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت وتكليف فرق طبية للتواجد داخل اللجان الإنتخابية، كما تم التأكيد علي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بعمل الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية، ومخازن الطعوم والأمصال، والمرور المكثف عليها خلال يومي الإنتخابات سواء من الجهاز الإشرافي أو المراقبين الصحيين، وفنيين الصيانة، مؤكداً علي زيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة بالنوبتجيات بالمستشفيات الحكومية للتعامل مع الحالات الحرجة والعاجلة .