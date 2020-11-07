تحذيرات من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس: الأمطار الغزيرة مستمرة

تواصل هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها من سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري اليوم وغدًا، إذ تشير آخر مخرجات الأقمار الصناعية بتكوّن السحب الرعدية المُمطرة بغزارة علي المدن الساحلية الآن وإن ظلّت هذه الحالة مستمرة طوال اليوم.

وتعرضت بعض شوارع محافظة الإسكندرية إلى الغرق صباح اليوم، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة لساعات متواصلة دون توقف، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه المتراكمة إلى حد الرصيف، كما تسببت السيول في غرق نفق المندرة الذي يربط طريق الكورنيش بمناطق المعمورة وأبو قير وطوسون بالكامل، الأمر الذي استدعى فتح أبواب قصر المنتزه كمسار بديل لحركة المرور، بالإضافة إلى غرق منطقة سيدي بشر وسيدي جابر وعدد كبير من المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية، إذ جاء ذلك وفقًا لتوقعات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في البيانات والنشرات الإعلامية.

كما شهدت محافظة مرسى مطروح أيضًا سقوط أمطار في العديد من المناطق والقرى الساحلية، ومنها مرسى مطروح وسيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن والحمام، ما أدى إلى رفع حالة الطوارئ والدفع بسيارات كسح المياه، وإزالة وسحب تجمعات المياه بمناطق تجمعات المياه وتسليك شنايش تصريف مياه الأمطار فى الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

تحذيرات الأرصاد من الطقس السيئ

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد في حديثه لـ"الوطن" أنّه مازالت فرص سقوط الأمطار الغزيرة مستمرة اليوم وغدًا على المنطقة الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

ووجه "شاهين" نصائح للمواطنين بالمحافظات التي تشهد طقسًا سيئًا بتوخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء، موضحًا أنّه بدءًا من الاثنين تقل غزارة الأمطار على الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية وشمال الدلتا، فيما تستمر غزارتها على السلوم ومطروح، وتمتد خفيفة على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وعن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة أوضحتها الهيئة على النحو التالي:

الأحد 8 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق.

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم).

- شمال سيناء: أمطار متوسطة على مناطق من (بورسعيد - العريش - رفح).

- شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم - بني سويف - المنيا - حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

الاثنين 9 نوفمبر

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح - السلوم).

- السواحل الشمالية: امطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - رشيد - بلطيم).

- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

الثلاثاء 10 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - الضبعة - رشيد - بلطيم).

- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفرالشيخ - البحيرة).

الأربعاء 11 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد).