الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى الأربعاء: غزيرة على بعض المناطق
كتب:
أمنية سعيد
12:39 م | السبت 07 نوفمبر 2020
حالة الطقس
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر منذ قليل، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد خلال الفترة من الأحد الموافق 8 نوفمبر الحالي، وحتى يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر من الشهر نفسه، وذلك على النحو التالي:
خريطة الأمطار الأحد 8 نوفمبر
- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق.
- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).
- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم).
- شمال سيناء: أمطار متوسطة على مناطق من (بورسعيد - العريش - رفح).
- شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم - بني سويف - المنيا - حلايب - شلاتين - رأس بيناس).
خريطة الأمطار الاثنين 9 نوفمبر
- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).
- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح - السلوم).
- السواحل الشمالية: امطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - رشيد - بلطيم).
- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بيناس).
خريطة الأمطار الثلاثاء 10 نوفمبر
- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - الضبعة - رشيد - بلطيم).
- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفرالشيخ - البحيرة).
خريطة الأمطار الأربعاء 11 نوفمبر
- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد).