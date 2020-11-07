الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى الأربعاء: غزيرة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر منذ قليل، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد خلال الفترة من الأحد الموافق 8 نوفمبر الحالي، وحتى يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر من الشهر نفسه، وذلك على النحو التالي:

خريطة الأمطار الأحد 8 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق.

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم).

- شمال سيناء: أمطار متوسطة على مناطق من (بورسعيد - العريش - رفح).

- شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم - بني سويف - المنيا - حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

خريطة الأمطار الاثنين 9 نوفمبر

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح - السلوم).

- السواحل الشمالية: امطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - رشيد - بلطيم).

- جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بيناس).

خريطة الأمطار الثلاثاء 10 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - الضبعة - رشيد - بلطيم).

- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفرالشيخ - البحيرة).

خريطة الأمطار الأربعاء 11 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد).