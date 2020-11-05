الأرصاد تعلن أسماء مناطق ستشهد أمطار غزيرة وعدم استقرار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار على شمال البلاد، من حيث فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة أحيانا، على السواحل الشمالية خاصة السلوم ومطروح والإسكندرية وسيدي عبدالرحمن ورشيد ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، وبورسعيد ورفح والعريش، وسيشهدا أمطار غزيرة حتى يوم الاثنين المقبل.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على جنوب الدلتا، وتمتد لمناطق في القاهرة، لكنها غير مؤثره على كل الأنشطة.

وأوضح أن ذلك سيصاحبه انخفاض في درجات الحرارة بشكل أكبر، وستصل إلى 24 و25 درجة عظمى على القاهرة، والصغرى ستصل لـ16 في الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح.

ونصح المواطنين، عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه في ساعات متأخره من الليل أو الساعات الأولى من الصباح أثناء التواجد خارج المنزل: "بلاش نلبس ملابس صيفية أثناء التواجد في صباح اليوم، أو في ساعات متأخرة من الليل"، مشيرا إلى أن الهيئة تتواصل مع كل المحافظات المعنية، وعلى رأسهم غرفة دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.