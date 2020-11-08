بعد انسحابه من Fantastic Beast.. تعرف على آخر أعمال جوني ديب

يصارع الممثل الأمريكي صاحب الجماهيرية الكبيرة جوني ديب، من أجل البقاء على الساحة الفنية، بعدما فقد الكثير من شعبيته وتم إجباره على الانسحاب من سلسلة أفلام Fantastic Beast، حيث كان يؤدي دور الساحر جيلرت جريندلفالد، وذلك بعدما خسر قضية التشهير ضد صحيفة The Sun البريطانية التي نشرت مقالاً في عام 2018 جاء فيه أنه كان يضرب زوجته السابقة آمبر هيرد.

وجوني ديب المرشح 3 جوائز أوسكار من قبل يواجه الكثير من الغموض المتعلق بمستقبله في عالم السينما، وبذلك بعد تقديمه نجاحات خلال مشواره الفني.

وشارك "ديب" في الأعوام السابقة بأفلام قد تكون الأخيرة له، لحين اتضاح الرؤية بشأن حياته المهنية، وفي التقرير التالي نستعرض آخر أعمال شارك فيها "ديب".

Minamata 2020

عرض لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70 والتي أقيمت في فبراير من العام الجاري.

يجسد خلاله، دور مصور الحرب الأمريكي دبليو يوجين سميث، الذي ساعد في لفت انتباه العالم إلى التسمم المفاجئ الذي وقع في مدينة ميناماتا في محافظة كوماموتو في اليابان، وراح ضحيته الكثير.

الفيلم من إخراج أندرو ليفيتاس، ويشارك في بطولته بيل نيغي وهيركي سانادا، أما مدة الفيلم ساعة و55 دقيقة، وجرى تصويره في بلغراد بصربيا وميناماتا باليابان.. وتقييم الفيلم 7.3 من 10 على موقع IMDB

Minamata مأخوذ عن كتاب بنفس الاسم لكل من المؤلفين "أيلين إم سميث" و"دبليو يوجين سميث"، والصادر في عام 1975.

Waiting for the Barbarians 2019

من إخراج سيرو جويرا، وسيناريو لـ جي إم كويتزي ومأخوذ من رواية لنفس الكاتب، والفيلم عرض 7 أغسطس 2020.

شارك في بطولة الفيلم مارك ريلانس، روبرت باتينسون، ومدته ساعة و52 دقيقة، ولم يحقق الفيلم سوى 743183 دولارا فقط.

أفلام "جوني" عام 2018

فيلم city of lies

من إخراج براد فورمان، وفشل الفيلم بعد عرضه في السينما، وكانت إيراداته ضعيفة للغاية.

فيلم Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

الجزء الثاني من سلسلة Fantastic Beasts، إخراج ديفيد ياتس، وبطولة إيدي ريدمان، وترشح لجائزتي بافتا، وتكلفة إنتاجه 200 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 600 مليون دولار.

فيلم The Professor

من إخراج وتأليف واين روبرتس، وتصنيفه كوميدي - دراما، وشارك في بطولته روزماري ديويت وأوديسا يونغ.

فيلم الأنيميشن Sherlock Gnomes

شارك بصوته في الفيلم الذي أخرجه جون ستيفنسون، وشارك فيه كل من إيميلي بلانت، تشانج شي، جيمس ماكافوي.