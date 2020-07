براد بيت قاتل محترف في Bullet Train

يخوض النجم الأمريكي براد بيت تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم Bullet Train، المأخوذ من الكتاب الياباني Maria Beetle للكاتب Kotaro Isaka، بحسب موقع هوليود ريبورتر.

ومن المقرر أن يخرج الفيلم David Leitch، سيناريو Zak Olkewicz، ويحكي الفيلم عن 5 قتلة لهم دوافع مختلفة اجتمعوا داخل قطار يتحرك من طوكيو، وبحسب مصادر لموقع هوليود ريبورتر، يلعب براد بيت دور قاتل أمريكي.

وحصد النجم براد بيت، 56 عاما، جائزة أوسكار أفضل ممثل دور مساعد، في النسخة رقم 92، والتي أقيمت العام الحالي، وذلك عن تجسيده شخصية "كليف بوث"، بفيلم "ذات مرة في هوليود"، من إخراج "تارانتينو".

وحصد براد بيت جائزة الأوسكار مرة قبلها، لكن كمنتج لفيلم "12 سنة من العبودية"، وترشح لها كممثل 3 مرات من قبل.

ويشارك النجم الأمريكي في إنتاج عدد من المشاريع السينمائية والدرامية، كمنتج منفذ من خلال فيلم Kajillionaire ،The Curious Incident of the Dog in the Night-Time ومسلسل أمريكانا، وThe underground railroad

كما يشارك كمنتج في أفلام Irresistible وBlonde black hole، Wrong answer، بحسب موقع IMDB.