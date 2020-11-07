جولة مفاجئة على المنطقة الصناعية بأسيوط للتأكد من تطبيق "شروط السلامة"

ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط جولة مفاجئة استهدفت بعض مصانع المنطقة الصناعية بمنطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب، وذلك تنفيذا لقرار اللجنة المشكلة وفقا للقرار رقم 803 لمراجعة كافة المنشات الحيوية، والتأكد من تطبيق اجراءات السلامة والامان بها.

وخلال الجولة نفذت تجربة عملية على استخدام أدوات الإطفاء ومواجهة الحرائق أو الحوادث التى قد تطرأ على الموقع والتأكد من توفر كافة اشتراطات السلامة والحماية المدينة بالشركة فضلاً عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة العاملين بهذه المنشآت والمترددين عليها.

جاء ذلك بمشاركة العميد إيهاب ثروت مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة وكمال خليفة وكيل مديرية التموين والمشرفين على المنطقة الصناعية بعرب العوامر.

كان محافظ أسيوط قد شكل لجنة للمرور على كافة المنشآت والمصانع والمواقع للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين في كافة المواقع والتصدي للمخاطر قبل وقوعها حرصًا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شدد على تكثيف عمل لجنة مراجعة المنشأت الحيوية وإلزام جميع المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتفعيل وسائل السلامة التي تسهم في خلق بيئة عمل آمنة وتحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري، والمادي، موجها قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة الميدانية لجميع المنشآت والقطاعات بهدف التأكد من تطبيق وتوافر اشتراطات السلامة العامة والصحة المهنية في تلك المواقع ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال ندوات التوعية واللقاءات بالعاملين بتلك المنشآت.