سكرتير مساعد أسيوط يترأس لجنة تسعير "أملاك الدولة" بالبداري

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، لجنة معاينات أملاك الدولة الخاضعة لوضع اليد، لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز البداري، ضمن سلسلة جولاته المستمرة لمتابعة العمل في ملف تقنين أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة.

رافقه خلال اللجنة، اليوم، محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وجرت المعاينة بمشاركة لجنة أملاك الدولة بالمركز وتضم في عضويتها المتخصصين من كافة الجهات المعنية وممثلي الضرائب العقارية، ومسؤولى منظومة التقنين بالمحافظة، وأكد "الطيبي" العمل بجدية لتنفيذ توجيهات الحكومة وتعليمات الدولة في فرض سيادة القانون والتغلب على المعوقات التي تحول بين الانتهاء من الاجراءات اللازمة وتحرير العقود اللازمة لتقنين وضع اليد كل في نطاق عمله واختصاصاته، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية.

من جانبه، شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استكمال كافة الاجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أملاك الدولة كأعمال التقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات تمهيداً لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقاً للقانون المنظم لذلك لافتاً إلى أهمية تكثيف المعاينات على الطبيعة لمراجعة تسعيرها بغرض الوصول لسعر عادل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.