بـ22 شريحة ومسمار.. "ماري" ثمانينية تصوت في الانتخابات على عكازها

بخطوات ضعيفة تقاوم بها وهن عظامها التي دعمتها للتو بشرائح ومسامير لتمكنها من الحركة والسير مجددا بعدما تجاوز عمرها الثمانين عاما، متكأة على عكازها الأسود السميك الذي يعينها منذ أشهر.

ماري غطاس، صاحبة أحد أقدم استوديوهات التصوير بمنطقة مصر الجديدة، رغم صعوبة حركتها ومرضها البالغ إثر تعرضها لحادث سير العام الماضي، تسبب في كسور بالغة بعظام الحوض والساق اليمنى ما أدى لمكوثها بمستشفى ثم دار مسنين لما يقرب من عام، ما تسبب في تخلفها عن المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ التي جرت قبل عدة أشهر.

مع الساعات الأولى من صباح اليوم، خرجت ماري بصحبة عكازها، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، للإدلاء بصوتها في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية، ليحاول المارة مساعدتها بين الحين والآخر للسير بأمان، قبل أن يسارع أحد الضباط القائمين على اللجنة للإمساك بيدها لإعانتها على الدخول وصعود درجات السلم للوصول إلى اللجنة.

"أنا متعودة أشارك في كل الانتخابات والاستفتاءات، وزعلت جدا أني مقدرتش أحب في الشيوخ علشان كده جيت هنا من الصبح علشان بلدي".. بهذه الكلمات عبرت السيدة الثمانية عن رغبتها في المشاركة بأول أيام انتخابات مجلس النواب، رغم مرضها حيث احتاجت لتركيب 11 شريحة و11 مسمار بالفخذ الأيمن والحوض، لكنها لم تبالي بذلك الألم وفضلت الحضور كونها أنها لم تتخلف عن أي انتخابات سابقة بالبلاد.

كما أنها ترى أن ذلك نتيجة حرصها في دعم مستقبل البلاد للأجيال القادمة، فضلا عن أنه حق وطني على الجميع الالتزام به، داعية كافة المواطنين وخاصة الشباب للمشاركة بذلك العرس الديمقراطي.

وتجري انتخابات مجلس النواب 2020، وسط إجراءات احترازية عديدة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، من الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخوض الانتخابات بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.