وزير الرياضة يدلي بصوته في انتخابات النواب ويشيد بمشاركة الشباب

أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بصوته الإنتخابي باللجنة الفرعية رقم 43 بمدرسة الطبري الابتدائية. وشدد صبحي خلال تصريحات خاصة للوطن، على ضرورة المشاركة، والعمل بروح الفريق، لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجموع الناخبين، مستدركا، شباب مصر في مقدمة صفوف الناخبين اليوم، وهو مشهد مصري لايتكرر في بلاد كثيرة، كما تشارك المرأة وكبار السن، والجميع يشارك من منطلق حبه لبلاده.

أشكر الجيش والشرطة على مجهوداتهم

وأضاف صبحي، أدعو الجميع للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، من أجل مصر، مشيدا بسير العملية الإنتخابية. ووجه صبحي الشكر لقيادات وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، على ما تبذله من جهود مشكورة لخدمة المواطنين المشاركين في مارثون إنتخابات مجلس النواب، وتهيأة الأجواء بما يتيح تصويت الناخبين بسهولة ويسر.

الناخبون بالقاهرة :

ويصوت الناخبون بمحافظة القاهرة لإختيار 62 نائبا، بينهم 31 قائمة و31 فردى من بين 433 مرشحا فردي بـ 19 دائرة، وتجرى إنتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل اليوم وغدا، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري ، بـ 13 محافظة، ويصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة على 72 دائرة إنتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضي لإختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائب من بين 2085 مرشح فردى، ويختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، وفى نظام القوائم، يختار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، ويتكون مجلس النواب من 284 نائب يتم إختيارهم بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 نائبا يتم إختيارهم بنظام الفردى، بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، ويعين الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 سيدات وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا .