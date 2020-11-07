محافظ القاهرة: لم نتلق أي ملاحظات عن التصويت حتى الأآن

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من اللجان الانتخابية بالمنطقتين الشرقية والشمالية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية حيث زار كل من الجامعة العمالية بشرق مدينة نصر ومدرسة التوفيفية الثانوية بشبرا.

وأكد المحافظ انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة إنتخابات مجلس النواب لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد بالعاصمة ٣١ مقعد فردي يتنافس عليهم ٤٣٣ مرشح من بينهم ٥٦ سيدة ، كما تتنافس قائمتان على ٣١ مقعد آخر مخصصين للقائمة يضموا ١٠٠ مرشح.

وأضاف المحافظ أن الانتخابات تجري في ظروف استثنائية حيث اتخذت الدولة كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم ، مشيرا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية باللجان الإنتخابية.

وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير عدد كافي من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الناخبين و استخدام المطهرات والكمامات ، بالاضافة إلى توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الادلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس.

كما قام المحافظ بتفقد محيط اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي اشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.