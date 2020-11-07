رئيس جامعة الزقازيق يدلي بصوته في لجنة التجمع الخامس

أدلى رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عثمان شعلان، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم السبت، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة التجمع الخامس، مؤكداً على ضرورة المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية.

ودعا رئيس جامعة الزقازيق أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة للمشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية "واجب وطني" على الجميع لدعم المسار الديمقراطي.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم، وفق إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وتستمر الانتخابات لمدة يومين في محافظات المرحلة الثانية.