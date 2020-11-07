إقبال على التصويت و"طوابير" أمام لجان مدرسة النقراشي بحدائق القبة

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة النقراشي إقبال شديد على التصويت من جانب الناخبين لكن مع تنظيمهم من خلال طوابير أمام ابواب المدرسة وتنوعت أعمارهم بين شباب ومسنين.

كما شهدت اللجان إجراءات وقائية شديدة، من أجل حماية الناخبين من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتعالت اصوات الأغاني الوطنية أمام اللجان والتي ألهبت حماس الناخبين، في حرص تام من قوات الأمن علي تنظيم سير العملية الانتخابية بأمان وهدوء أمام لجان حدائق القبة والزاوية الحمراء في أول ساعات التصويت بانتخابات مجلس النواب، وفي تمام الساعة التاسعة صباحا، فتحت لجان دائرتي حدائق القبة والزاوية الحمراء أبوابها اليوم السبت، في أول أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

والتزمت جميع اللجان الانتخابية في حدائق القبة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بينها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

وبدأ اليوم أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".

ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين.