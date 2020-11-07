الشروط والأقساط وأماكن بيع الكراسات.. كل ما تود معرفته عن شقق الإسكان

نشر صندوق الإسكان الاجتماعي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" فيديو إرشادي يتضمن كافة الشروط المتعلقة بإعلان الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل وحدود الأقساط الخاصة به، كما نشر بيان بأماكن شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمتواجد بها الوحدات المطروحة.

أولًا: 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل

طرح صندوق الإسكان الاجتماعي 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمنخفضي الدخل، بمدن "العبور الجديدة - بدر (حدائق العاصمة) - 15 مايو - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة (منطقة غرب المطار) - السادات - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة".

يدفع المواطن مقدم حجز 12.5 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترًا، أو يدفع 15.5 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترا، وذلك بخلاف مبلغ 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تُسترد.

وبدءً من 1 أبريل يسدد المواطن الذي وقع عليه الاختيار، أول قسط من الدفعات الربع سنوية بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا، و2600 جنيه للوحدة السكنية 90 مترًا، وبعد الاستلام يسدد المواطن باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا متناقصة، وذلك بأقساط تبدأ من 650 جنيهًا وحتى 916 جنيهًا للشقة الـ75 متر، وتبدأ من 900 جنيهًا وحتى 1200 جنيهًا للشقة الـ90 متر، إذ يختلف مبلغ القسط المدفوع حسب سن العميل ودخله والمقدم المدفوع ومدة التمويل.

ويشترط صندوق الإسكان أن يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب 54 ألف جنيه سنويًا، بما يعادل 4500 جنيه شهريًا، وأن يكون الحد الأقصى لدخل الأسرة 72 ألف جنيه سنويًا، بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريًا.

ثانيًا: 25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل

وطرح الصندوق 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي "كاملة التشطيب" لمتوسطي الدخل، بمدن: "6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - بدر (حدائق العاصمة) - 15 مايو - العلمين الجديدة - العاشر من رمضان - رشيد الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر بغرب أسيوط - أسوان الجديدة".

ويدفع المواطن مقدم حجز 48 ألف جنيه للوحدة الـ100 متر، ويدفع 51 ألف جنيه للوحدة الـ110 مترات، فيما يدفع المواطن مقدم 55 ألف جنيه للوحدة الـ120 مترًا، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية لا تُسترد.

وبدءً من 1 أبريل يسدد المواطن الذي وقع عليه الاختيار، أول قسط من الدفعات الربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للشقة الـ100 متر، و10.5 آلاف جنيه للشقة الـ110 أمتار، و11.5 ألف جنيه للشقة الـ120 مترًا.

وبعد الاستلام يسدد المواطن باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا متناقصة، وذلك بأقساط تبدأ من 1490 وحتى 2970 جنيهً.

ويشترط صندوق الإسكان أن يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب من كافي مصادر دخله 84 ألف جنيه سنويًا، بما يعادل 7 آلاف جنيه شهريًا، وأن يكون الحد الأقصى لدخل الأسرة 108 آلاف جنيه سنويًا، بما يعادل9 آلاف جنيه شهريًا.

ويكون التقديم للوحدات الجديدة عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg، وذلك بعد شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي حددها الصندوق على النحو التالي:

وأشار الصندوق إلى أنّه يتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وحال زيادة عدد الحاجزين على عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها، تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.