طرح كراسات شقق الإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد الإثنين.. اعرف الشروط

تستقبل مكاتب البريد الاثنين، المواطنين الراغبين في الحصول كراسات الشروط الجديدة، التي بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري في طرحها، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، بعد أن تنتهى المدة المحددة للحصول عليها، من قبل متحدي الإعاقة، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل، بحسب مصادر بالهيئة القومية للبريد.

ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز، التي تبدأ من 12.5 ألف للوحدة الـ75 مترا، و15.5 ألف للوحدة الـ90 مترًا، في مكاتب البريد الموجود داخل المحافظات التي تتواجد بها الوحدات.

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي، بمدن: "بدر- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة- 15 مايو- العاشر من رمضان- العبور الجديدة-السادات- المنيا الجديدة- ملوى الجديدة- أسوان الجديدة- قنا الجديدة- سوهاج الجديدة".

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فى 14 مدينة جديدة، موضحًا أنه يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز.

وأوضح، أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات متوسطى الدخل يجب الالتزام بالآتي:

- يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنويًا للأسرة "بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهريًا"، وعن 84 ألف جنيه سنويًا للأعزب "بما يُعادل 7000 جنيه شهريًا"، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر"، أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- لا يكون المتقدم أو الأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.