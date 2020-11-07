3 مزايا لذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

تسهيلات ومزايا عدة تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في التقديم على وحدة سكنية من ضمن الوحدات السكنية المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، لتميزهم عن غيرهم من المواطنين، وتهسل عليهم عملية التقديم والحجز.

من أبرز تلك المزايا أولوية الحصول على 5% من الوحدات المطروحة، وتخصيص أيام محددة لهم، كى يتمكنوا من التقديم وسداد مقدم الحجز، بعيدا عن الازدحام، وذلك بحسب تصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لـ"الوطن".

كما أكدت "عبدالحميد" على حرص الصندوق دائما على مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة من هم ذوي الإعاقة، من خلال تقديم عدد من التسهيلات والمزايا.

وبدأ فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لذوي الاحتياجات الخاصة الأحد الماضي، وتستمر حتى يوم 8 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الوحدات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل.

يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، في عدد من المدن الجديدة، بينما يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، من يوم الإثنين 9 نوفمبر إلى يوم الإثنين 7 ديسمبر.

"الوطن" تستعرض التسهيلات والمزايا المقدمة للمواطنين ذوي الإحتياجات الخاصة، بهدف حصولهم على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

التسهيلات والمزايا المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد

1- تم تخصيص أسبوع لهم ليتمكنوا من التقديم وسداد مقدم الحجز، تجنبا للازدحام.

2- أولوية في الحصول على نسبة 5% من كل الوحدات المطروحة.

3- تخصيص وحدات في الأدوار السفلية "الدور الأرضي" لتتناسب مع طبيعتهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستند الإعاقة.

- وصل مرافق.

- مفردات مرتب إن وجد.

- برنت تأمينات إن وجد.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

1- أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

2- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها (بحد أدنى سنتين) أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.

3- تكون الأولوية للأسر التى لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، ولا يزيد متوسط دخل كل فرد من الأسرة على (482) جنيهًا شهريًا فى عدد أفراد الأسرة المتقدمة لطلب المسكن، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التى يعانى زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر.

4- ألا يقل سن الشخص ذى الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز.

5- أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجا فى قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى، وفى حالة عدم وجود الشخص فى قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.

6- عدم حصول (الزوج / الزوجة الأولاد القصر) للشخص ذى الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أى جهة حكومية أخرى، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.

7- الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوى الظروف القاسية سواء بالسكن فى غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آیل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.

8- عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو أى جهة حكومية أخرى أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول على شقة بمشروع الأسرة الواحدة (للأب والأم والأبناء القصر)، ولا يسرى هذا الحظر على الأشخاص ذوى الإعاقة الفقراء فوق سن ال(18) سنة من الراغبين فى الزواج بشرط أن يكون قد تم عقد القران.

9- ألا يكون مدرجًا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.