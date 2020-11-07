اعترافات قاتل فتاة أسوان: أصرت على الزواج فخنقتها حتى الموت (صور)

كشف الشاب "ر. ي"، 29 سنة، "صاحب محل سمك" المتهم بقتل فتاة أسوان، "خ" والتخلص من جثتها بعد رفضه الزواج منها عن تفاصيل الجريمة، عقب إلقاء القبض عليه بعد ضبطه في شقة سكنية بمحافظة المنيا.

وأكد المتهم أثناء مناقشته من قبَل رجال المباحث وسجلته القوات في محضر الشرطة، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليها بعد أن أصرت على زواجها منه، وأثناء ذلك تطورت المشادة إلى تشابك بالأيدي، وتعدى عليها بالضرب ووضع يده على رقبتها وخنقها حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهم، قائلًا: "بعد كده جبت سائق توك توك صاحبي.. وقلت له يساعدني.. حطيت الجثة في كرتونة ورميتها في منطقة جبلية وهربت على المنيا.. لحد ما لقيت الدنيا اتقلبت والشرطة جت ومسكتني.. واعترفت بكل حاجة".

وعقب ذلك جرى إلقاء القبض على المتهم الثاني، شريك المتهم الرئيسي في التخلص من الجثة - سائق التوك توك - وجرى عرضهما على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت شائعة اختطاف طالبة بجامعة أسوان تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد العثور على جثتها وتداول أنباء تفيد باختطافها، ومطالبة ذويها بدفع فدية تصل إلى 2 مليون جنيه، وأن المتهم بخطفها قتلها بعد رفض أسرتها دفع مبلغ الفدية، وتمكنت أجهزة الأمن من كشف غموض الواقعة.

يُذكر أن التحريات التي جرت بمعرفة قوات الأمن أكدت أن الفتاة غادرت منزل أسرتها وذهبت إلى حبيبها لإتمام زواجهما، وخلال حديثهما احتدم الخلاف بينهما فقتلها واستعان بصديقه الذي يعمل سائق "توك توك"، وتخلص من الجثمان بإلقائه في منطقة زراعية، بينما تبين عدم صحة رواية تداولها الأهالي عن خطف الفتاة وقتلها لرفض أسرتها دفع الفدية.