فريق التعقيم بالهلال الأحمر: لم نرصد حالات مرضية أو كورونا باللجان

بزيهم الأحمر الشهير الذي تزينه علامة الهلال المصري، يصاحبهم 3 آخرين ببذلتهم ذات اللون الفسفوري الفاقع حاملين في أيديهم حاويات ضخمة مليئة بمواد التعقيم بينما يتجولون في مختلف محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، ليجذبون الأنظار والإشادات.

وفي منطقة مصر الجديدة، تفقد محمد جمال، مسؤول فريق الطوارئ والتعقيم بالهلال الأحمر المصري، أكثر من 15 لجنة انتخابية، منذ الصباح بأول أيام الانتخابات، حيث يحاول زيارة أكبر عدد من المدارس لتقديم الخدمة للجميع.

وقال جمال، لـ"الوطن"، إنه يتولى قيادة فريقي الطوارئ والتعقيم، حيث يهدفون لتقديم المساعدة التطوعية بالإسعافات الأولية في حالة الحاجة بين الناخبين والعاملين باللجان المختلفة، فضلا عن تعقيم وتطهير المقار التصويت بالمدارس في حالة الحاجة لذلك، بالتوافق مع المسؤولين عنها.

وأوضح أنهم زاروا مدارس في منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر اليوم، لكنهم لم يصادفوا أي حالة مرضية أو طارئة أو إصابة بكورونا في أي من اللجان، مشيرا إلى أنهم يحرصون على توعية الناخبين بأهمية ارتداء الكمامات ومراعاة المسافات الآمنة وتطهير اليدين قبل وبعد التصويت في اللجان.

وتابع أنه توجد فرق مختلفة من الهلال الأحمر تجوب مختلف محافظات المرحلة الثانية طوال يومي الانتخابات، لتقديم خدماتهم التطوعية على أكمل وجه.

وبدأت اليوم انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020 في 14 محافظة في صدارتهم القاهرة، وسط إجراءات احترازية عديدة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، من الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس بانتخابات بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.