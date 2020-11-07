وزير شؤون البرلمان يدلي بصوته في الانتخابات.. ويدعو المواطنين للمشاركة

أدلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بصوته صباح اليوم السبت، في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك باللجنة الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، التابعة للدائرة السابعة بمحافظة القاهرة.

ودعا وزير شؤون المجالس النيابية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات والحرص على الإدلاء بأصواتهم، في انتخابات مجلس النواب، بقوله: "صوتك أمانة، وعلى كل مصري له حق الانتخاب أن يتوجه إلى مقر لجنته الانتخابية، ويساهم برأيه في اختيار النائب الذي سيمثله لمدة 5 سنوات قادمة".

وأكد فؤاد، على انتظام سير العملية الانتخابية، مشيدا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات وكذا الداخلية والقوات المسلحة لدورهم في تأمين الانتخابات.

وأشار وزير شؤون المجالس النيابية، إلى أن الانتخابات تجري في ظل إجراءات احترازية ووقائية على أعلى مستوى، حيث التباعد الاجتماعي فضلا عن الحرص على ارتداء الكمامات.

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، اليوم وسط استعدادات وتعزيزات امنية فى جميع مقرات اللجان الانتخابية التى ستشهدها 13 محافظة من محافظات الجمهورية ،وهى :القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويحق لنحو 29 مليونا و476 ألفا و387 ناخبا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو ١٤١ مقعدا انتخابيا ، 2085 مرشحا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية، 284 مرشحا أساسيا،على دائرتين وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية :الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد.

وفي الدائرة الثالثة وهي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.