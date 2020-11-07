إقبال جيد بلجان المرج.. ورئيس اللجنة العامة: التصويت يمر بسهولة

شهدت منطقة مجمع المدارس بالمرج إقبالا جيدًا من المواطنين، والتي تضم نحو 20 لجنة فرعية خلال فترة الظهيرة، وقال المستشار عبدالباسط الشاذلي رئيس اللجنة العامة لدائرة المرج الانتخابية، إن غرفة العمليات الخاصة بالدائرة لم تسجل إلى الآن أية ملاحظات أو خروقات للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن عملية التصويت تسير بسهولة ويسر.

وأضاف "الشاذلي" لـ"الوطن"، أن جميع اللجان الفرعية بالدائرة وعددها 75 لجنة فرعية مقسمة على 27 مقر انتخابي بمناطق المرج وكفرالشرفا وكفر أبوصير وبركة الحاج ومؤسسة الزكاة والعصارة، فتحت أبوابها أمام الجمهور منذ التاسعة صباحًا.

وخاطب المرشحون للانتخابات مؤيديهم عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لحثهم علي التصويت وتعريفهم بكيفية الإدلاء بأصواتهم سواء في القائمة أو الفردي.

ومن جانبه قال النائب خالد أبوطالب عضو مجلس النواب الحالي والمرشح عن الدائرة "مستقل"، إن عمليات التصويت بالدائرة تسير بشكل منتظم وجيد الإقبال متوسط حتي الآن، متوقعًا ازدياد الإقبال خلال الساعات المقبلة، مشيدًا بالجهود التي تُبذل داخل اللجان لمساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

وكانت شهدت اللجان الانتخابية بالمرج، بعض المناوشات بين أنصار المرشحين وصلت إلى التراشق بالأيدي، خلال محاولتهم إقناع الناخبين للتصويت لمرشحيهم قبل الدخول للجان.

يشار إلى أن عدد الناخبين بدائرة المرج الانتخابية تبلغ نحو 429 ألف ناخب، مُوزعين على 75 لجنة فرعية بـ27 مقرًا انتخابيًا.