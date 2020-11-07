رئيس مجلس الشيوخ: مشاركة المواطنين في الانتخابات تكمل البناء التشريعي

طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المواطنين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية ليكتمل البناء التشريعي في مصر.

وقال عقب الإدلاء بصوته الانتخابي في مدرسة محمد فريد الابتدائية المشتركة بالمعادي: "نشارك في عرس ديمقراطي والمرحلة القادمة ستشهد توافقًا وتنسيقًا وتكاملًا بين الغرفتين لصالح المواطنين والبلد".

وأشاد عبدالرازق بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال الانتخابات البرلمانية.

وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، اليوم، في الساعة التاسعة صباحًا، وسط استعدادات وتعزيزات أمنية في جميع مقرات اللجان الانتخابية التي ستشهدها 13 محافظة من محافظات الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويحق لنحو 29 مليونًا و476 ألفًا و387 ناخبًا التصويت في 10292 لجنة فرعية بالمرحلة الثانية من مجلس النواب.

ويتنافس على المقاعد الفردية والمقدرة بنحو 141 مقعدًا انتخابيًا، 2085 مرشحًا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وفى نظام القوائم، يخوض سباق المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، على دائرتين وفقًا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية: الدائرة الأولى وهي "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ" وتتنافس عليها القائمة الوطنية من أجل مصر في مواجهة تحالف المستقلين وذلك على 100 مقعد. والدائرة الثالثة هي "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتضم 42 مقعدًا ويتنافس فيها قائمة أبناء مصر والقائمة الوطنية من أجل مصر.