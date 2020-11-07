جامعة قناة السويس توفر أتوبيسات لنقل الطلاب والعاملين للجان الانتخابية

وفرت جامعة قناة السويس بالاسماعيلية اليوم العديد من الأتوبيسات لنقل الناخبين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى أول أيام انتخابات مجلس النواب لعام 2020، وذلك حرصاً من إدارة جامعة قناة السويس على المشاركة الإيجابية.

ودعا الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة للمشاركة الإيجابية وأداء واجبهم الوطني في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى وحق لكل مواطن في اختيار من يمثله مطالبا منسوبى الجامعة بالتمسك بحقوقهم، والمشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس النواب مؤكدا على الخروج يومى ٧ و٨ نوفمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات واختيار مرشحيهم كحق أصيل لهم.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة حث العاملين والطلاب على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وتوعيتهم بأهمية النزول بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم ومن يمثلهم ويعبر عن مطالبهم واحتياجاتهم بصرف النظر عن مرشح بعينه فالجامعة ليس مع أحد أو ضد أحد ولكن مع ممارسة الحق الانتخابى فقط على أن يتم التصويت في إطار من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم وجود تجمعات، وارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن هذه المشاركة الإيجابية من الجامعة ليست الأولى بل كعادة الجامعة دائما تشارك بإيجابية فى أى عرس انتخابي يساهم في خدمة الوطن مضيفاً أن التنظيم يشمل اليوم وغدا حيث تم تقسيم الإدارات و الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتوجه إلى اللجان الانتخابية على مدار اليومين منعا للتكدس وحرصا على سلامة الجميع.

وأشارت هدى فرج أمين عام الجامعة الى أن المشاركة الإيجابية التى شهدتها اليوم من إدارات الجامعة المختلفة و الكليات تعد دليل واضح على حرص الجميع داخل الجامعة على أن يختار من يمثله و يحدد من ينوب عنه فى مجلس النواب.