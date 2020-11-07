سي إن إن: أقل من نصف مليون صوت على حسم السباق الانتخابي الأمريكي

تستمر علميات الفرز في 4 ولايات حاسمة في سباق الرئاسة الأمريكية 2020، بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وفيما يلي نعرض لكم عدد الأصوات المتبقية التي لم يتم فرزها، وفقا لما نشرتها شبكة "CNN".

بنسلفانيا: 98.282 ألف صوت لم يتم فرزه، وفقا للأرقام المذكورة على الموقع الرسمي للولاية، وتشكل نسبتها 3.39% من إجمالي عدد الأصوات.

جورجيا: 12.770 ألف صوت لم يتم فرزه.

أريزونا: 173 ألف صوت لم يتم فرزه.

نيفادا: 124.500 ألف صوت لم يتم فرزه.

وبالنظر إلى أن بايدن يملك للآن 253 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب، وفقا لمؤشر "CNN" فإن ما ينقصه هو 17 صوتا فقط أي أنه إذا فاز في ولاية بنسيلفانيا التي تمنح 20 صوتا بالمجمع الانتخابي فإن ذلك سيخوله من الوصول وتجاوز خط الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بالانتخابات.

أيضا جورجيا ونيفادا، كلاهما يمنح 22 صوتا بالمجمع الانتخابي (16 لجورجيا و6 لنيفادا) وهذا أيضا يمكن عبره لبايدن من الوصول إلى الرقم 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وكذلك الحال الفوز بأريزونا وجورجيا (27 صوتا مجتمعة) يعتبر سيناريو آخر لفوز بايدن.

أمر القاضي في المحكمة العليا بنسلفانيا، صموئيل أليتو، جميع مجالس المقاطعات في الولاية باتباع توجيهات سكرتيرة الولاية بفصل بطاقات الاقتراع التي يتمّ تلقيها بعد يوم الانتخابات. وقال إنَّه إذا تم فرز الأصوات، فيجب عدَها بشكل منفصل.

في وقت سابق اليوم، طلب الحزب الجمهوري في بنسلفانيا من المحكمة إصدار الأمر، مشيرين إلى أن بعض المقاطعات لا تتبع توجيهات الولاية، وفقا لما نشرته شبكة "CNN".

وفي أوراق المحكمة، قال محامو الحزب الجمهوري في الولاية، إنَّه "بالنظر إلى نتائج الانتخابات العامة في 3 نوفمبر 2020، قد يحدد التصويت في ولاية بنسلفانيا الرئيس القادم للولايات المتحدة - وليس من الواضح حاليًا ما إذا كانت جميع مجالس المقاطعات تفصل بين بطاقات الاقتراع المتأخرة"، حسب عريضة الحزب الجمهوري.

وجادل بعض المسؤولين في ولاية بنسلفانيا، بمن فيهم سكرتيرة الولاية كاثي بوكفر، بضرورة وجود فترة سماح مدتها ثلاثة أيام حتى يتم تضمين بطاقات الاقتراع التي تصل بعد يوم الانتخابات حتى اليوم في العد النهائي، طالما لم يتم ختمها بعد الانتخابات. وهي السياسة التي وافقت عليها المحكمة العليا في بنسلفانيا.

وأمرت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا بالفعل بفصل أي بطاقات اقتراع تصل بين يومي 4 نوفمبر و6 نوفمبر، عن تلك التي وصلت بحلول يوم الانتخابات (الثلاثاء 3 نوفمبر)، في انتظار عمليات التقاضي المستمرة.