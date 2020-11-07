عضو "تنسيقية الأحزاب" يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

أدلى أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والمرشح عن "التجمع والشروق والنزهة وبدر والقطامية"، بصوته في لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب، وذلك ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد "مبارك" على هامش إدلائه بصوته أن أجواء الانتخابات في المرحلة الأولى غلبت عليها الأجواء الوطنية والمليئة بالبهجة، ودعا كافة الناخبين للمشاركة الإيجابية، وعدم التفريط في حقهم في بناء دولة قوية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية والتشريعية لدعم الدولة المصرية.

وأوضح "مبارك" أنه وحملته الانتخابية يتابعون سير الانتخابات، وإقبال الناخبين، مؤكدا أن نسب الإقبال في الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع مبشرة وتدعو للتفاؤل وتؤكد أن المصريين لا يتأخرون في دعم بلدهم في كل المواقف التي تتطلب ذلك.

وبدأت اليوم انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب في 13 محافظة: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ويتنافس في الانتخابات 2085 مرشحاً بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على 141 مقعداً فردياً في 70 دائرة، كما تتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين" على 100 مقعد، وفي قطاع شرق الدلتا تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.