أمن دمياط يوفر كراسي متحركة لكبار السن والمحافظة تتابع سير عمل اللجان

دفعت مديرية أمن دمياط بكراسي متحركة لكبار السن باللجان الانتخابية، لمساعدتهم للإدلاء بأصواتهم فيما شهدت لجان قرية الركابية إقبالا من قبل الناخبين من كبار السن "سيدات ورجال"، حيث حرص أبنائهم على اصطحابهم للجان الانتخابية.

وأدلى أحد كبار السن ويدعى "الحاج عوض سلامة" بصوته متكئا على عكاز، أمام لجنة المعهد الأزهري بمدينة دمياط.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، للتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية حيث قامت المحافظ بزيارة لجان الاقتراع بمعهد دمياط الابتدائي النموذجي و مدرسة دمياط اللوزى الثانوية بنات، حيث التقت عوض خلال الجولة بالقضاة والمشرفين على تلك اللجان واطمئنت على سير العملية الانتخابية التي تتم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة حفاظاً على سلامة الجميع، كما التقت محافظ دمياط ببعض المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم مقدمة لهم التحية لمشاركتهم في الانتخابات.

وقالت الدكتورة منال، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني يعبر من خلاله الناخبين عن رأيهم بحرية تامة، مؤكدة أن المحافظة وأجهزتها المختلفة تعمل على توفير كافة الخدمات اللوجستية وجميع الإمكانات المطلوبة لخروج عملية الانتخابات بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها، ولضمان ممارسة المواطن حقه الدستوري في الإدلاء برأيه بسهولة ويسر.

ويخوض 12 مرشحا حزبيا من أصل 88 مرشحا ومرشحة، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية؛ إذ يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، ومجدي البساطي وسمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

ودفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما دفع "الوفد" بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، ودفع حزب "الحرية" بكل من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد بالقوات المسلحة على المعاش"، ودفع حزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ88 مرشحا الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.