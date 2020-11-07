كبار السن يتصدرون المشهد وأمهات يصطحبن أطفالهن للجان بدمياط

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة دمياط، منذ الصباح الباكر، إقبالاً ملحوظاً من قبل السيدات والرجال كبار السن، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في أول أيام التصويت، خاصةً في لجان مدينة دمياط، ومنها "اللوزي والثانوية العسكرية وعمر مكرم والمنطقة الأزهرية بكورنيش النيل"، كما حرص عدد من الأمهات على اصطحاب أطفالهن معهن إلى اللجان الانتخابية.

ودفعت محافظة دمياط بأفراد لتعقيم محيط اللجان الانتخابية بميدان "سرور"، كما دفعت مديرية الصحة بسيارة إسعاف مجهزة بمحيط اللجان، ودفع حزب "مستقبل وطن" وغيره من الأحزاب بأعضائهم إلى محيط اللجان لتسهيل استخراج أرقام الناخبين.

وقام ضياء الدين داود، المرشح لعضوية مجلس النواب، بالإدلاء بصوته داخل لجنة مدرسة "الجمرك" الابتدائية للبنات، فيما شهدت لجان "الناصرية"، بمركز فارسكور، إقبالاً مكثفاً من قبل الناخبين الرجال، حيث تعد الناصرية مسقط رأس وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب سابقاً، الدكتور جمال الزيني، الذي حرص على الحضور لمسقط رأسه أمام اللجان الانتخابية.

وشهدت اللجان الانتخابية في دمياط، منذ الصباح الباكر، تشديدات أمنية مكثفة، فيما أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن انتظام فتح جميع مراكز الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة أمام الناخبين، إيذاناً ببدء عملية التصويت بانتخابات "مجلس النواب 2020"، وذلك مع انطلاقها اليوم السبت بمحافظات المرحلة الثانية، ولمدة يومين.

وأكدت المحافظ أنه تم تنفيذ كافة الاستعدادات الخاصة بجاهزية اللجان لاستقبال المواطنين، وإتمام عمليات التطهير والتعقيم والنظافة والإنارة، وكذا تخصيص أماكن انتظار مجهزة بمظلات ومقاعد وكراسي متحركة لكبار السن ومتحدي الإعاقة، مشيرةً أيضاً إلى التنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومديرية الأمن لتأمين اللجان، البالغ عددها 174 لجنة بجميع مراكز ومدن المحافظة، منوهة إلى أن إجمالى عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت، يبلغ مليون و45 ألفا و245 ناخبا وناخبة.

وأكدت محافظ دمياط انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة العملية الانتخابية أولاً بأول، مشيرةً إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما دعت جموع المواطنين بالمشاركة الايجابية في هذا الاستحقاق الدستورى، لدعم قاعده الديمقراطية وإثراء الحياة النيابية.

ويخوض 12 مرشحاً حزبياً من أصل 88 مرشحاً ومرشحة، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية، حيث يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحاً ومرشحة، بينهم 6 عن الأحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب "مستقبل وطن" بـ4 مرشحين، هم "أيمن يوسف رخا"، و"محمد الماشطة"، عن دائرة دمياط، و"مجدي البساطي"، و"سمير التلباني"، عن دائرة كفر سعد، فيما دفع حزب "الشعب الجمهوري" بكل من "محمد سامي سليمان"، بدائرة دمياط، و"محمد قابيل البنا"، بدائرة كفر سعد، بينما دفع حزب "الوفد" بكل من "سامي بلح"، و"عليوة السري"، ابن قرية "البصارطة"، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى.

ودفع حزب "الحرية" بكل من "عوض العلمي"، و"خالد سعيد"، فيما دفع حزب "المصريين" باثنين من المرشحين "وليد عبدالهادي"، و"عصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ88 مرشحاً الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.