رئيس حزب "العدل" يدلي بصوته في انتخابات النواب بالمحلة

أدلى عبد المنعم إمام، رئيس حزب "العدل"، مرشح "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بمدرسة "الشهيد خالد دبور"، بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية.

وبدأت حملة متابعة الانتخابات في أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت المرحلة الثانية منها اليوم السبت، وتستمر حتى مساء غد الأحد.

كما شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار حملات التطهير والتعقيم قبل وأثناء الانتخابات، بالتزامن مع تدشين مبادرة "100مليون صحة"، للوقايه من أخطار تفشي عدوى فيروس "كورونا" المستجد، والأمراض المزمنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كما وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعليماته إلى كافة المستشفيات والإدارات الصحية برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، مع بدء انتخابات مجلس النواب.

وتم التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المدير أو نائبه على مدار 24 ساعة، التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية، وإتمام جميع التجهيزات.

وأضاف أنه تم إنشاء غرفة أزمات فرعية بمديريه الصحة على مدار اليومين، استعداداً لانتخابات مجلس النواب.

وفي سياق متصل، ناشد "حميدة" جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أنه "واجب وطني" على جميع أبناء مصر، وأكد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها، وتجنب التجمعات الكبيرة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في اللجان الانتخابية.

كما أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عدة توجيهات الخاصة بتنظيم تلك العملية، والتي جاء من بينها المرور المستمر على مقار اللجان الانتخابية، ورفع كافة الإشغالات بمحيطها، لتحقيق السيولة المرورية، وكذا تخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدي الإعاقة، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الاقتراع، وتكثيف حملات النظافة، مع تخصيص فرق متنقلة من أطباء وتمريض بمحيط اللجان الانتخابية.

كما اكد على التواجد المستمر لمرفق الإسعاف، لتغطية الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وكافة الاحتياجات المطلوبة لمجابهة أي طارئ.

وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب على مدار يومي السبت والأحد 7 و8 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، في 13 محافظة، هي القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية.