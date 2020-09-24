رئيس حزب العدل عن ترشحه بقائمة انتخابات النواب: نمثل المعارضة الوطنية

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، مرشح عن الحزب بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إنه سيخوض الانتخابات ضمن قائمة قطاع القاهرة ووسط الدلتا كمرشح عن الشباب.

وأضاف إمام لـ"الوطن"، أنه يضع على رأس أولوياته القوانين والتشريعات التي تمس حياة الطبقات البسيطة والفقيرة وتلبية طموحات المواطنين.

وتابع أن هذا التحالف الانتخابي سينتهي بانتهاء الانتخابات وبعدها سيعبر الحزب عن برنامجه داخل مجلس النواب من خلال تمثيل المعارضة الوطنية التي تثني على الإنجازات وتقف بالمرصاد لأي أخطاء.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والوفد، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، في 17 سبتمبر، ويستمر حتى السبت 26 سبتمبر الجاري.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

وحسب قانون مجلس النواب تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 للقوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.