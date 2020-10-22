رئيس حزب العدل: التنوع الحزبي يخلق ثراءً في العمل داخل البرلمان

أكد عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، مرشح الحزب فى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أن التحالف الانتخابى المكون من 12 حزباً جاء فى إطار إعلاء مصلحة الوطن، مشدداً على أن القوائم الموسعة تسهم فى الحد من تحكم رأس المال فى المشهد الانتخابى. وقال، فى حواره مع «الوطن»، إن القائمة الوطنية تضم أطيافاً واسعة من الأحزاب، ما يؤدى إلى تنوع فى المنتج السياسى، الذى يخلق بدوره ثراءً فى العمل داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أنها أعطت الفرصة لتمثيل جميع القوى السياسية برلمانياً.

عبدالمنعم إمام: "القائمة الوطنية" تُحد من تحكم رأس المال في المشهد الانتخابي

كيف ترى تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب؟

- القائمة تضم أطيافاً واسعة من الأحزاب السياسية، ما يؤدى إلى تنوع فى المنتج السياسى الذى يخلق بدوره ثراءً فى العمل داخل مجلس النواب، وأعتقد أن التكتل خلف الدولة فى ظل هذه المرحلة التى تواجه فيها تحديات على جميع المستويات كان أولوية لدى الجميع، ويؤدى إلى مزيد من الاستقرار الاجتماعى والسياسى، ونحن لدينا هدف عام وهو دعم مسيرة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة.

هل كان التحالف الانتخابى ضرورياً؟

- بالطبع، التحالف الانتخابى المكون من 12 حزباً استطاع التوافق بعد مناقشات ومشاورات على تشكيل القائمة الوطنية لخوض الانتخابات فى إطار إعلاء مصلحة الوطن، وأرى أن القوائم الموسعة تسهم فى الحد من تحكم رأس المال فى المشهد الانتخابى، كما أنه أعطى الفرصة لعدد كبير من القوى السياسية مختلفة الأيديولوجيا أن يكون لها تمثيل داخل مجلس النواب.

ما رأيك فى وجود أحزاب معارضة بالقائمة الوطنية؟

- احتواء القائمة الوطنية على أحزاب معارضة أكبر دليل على الهدف من تشكيلها وهو إعلاء مصلحة الوطن وليس المصالح الحزبية، مثل حزب التجمع وهو ذو خلفية وطنية فى مواجهة قوى التطرف والإرهاب.

هل من الممكن أن يتحول التحالف الانتخابى إلى سياسى بعد الانتخابات؟

- التحالف انتخابى فقط، وبعد انتهاء العملية الانتخابية يحتفظ كل حزب بأجندته السياسية داخل مجلس النواب بما يتوافق مع رؤيته وأفكاره، ولا مانع من استمرار الحوار الوطنى الذى يعد أساس العمل السياسى حول القضايا الوطنية.

ما أولوياتك داخل مجلس النواب؟

- حزب العدل لديه برنامج طموح أشرف على وضعه عدد من المختصين من داخل الحزب وخارجه، ويرتكز على عدة محاور أهمها تخفيف الأعباء المالية على الطبقة المتوسطة، ولدينا اهتمام بعدة ملفات؛ مثل الإصلاح الضريبى، وتمكين الشباب، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وريادة الأعمال، والاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات فى تقديم خدمات المواطنين، والانحياز الإيجابى لذوى الهمم، وتعميق التصنيع المحلى عبر تصنيع السلع التى تستوردها مصر من الخارج لمعالجة الفجوة بين الاستيراد والإنتاج، ورفع طاقة الإنتاج الزراعى عبر الاعتماد على النظم الحديثة وتكنولوجيا الزراعة والرى، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الاستراتيجية، وحماية الأمن القومى الغذائى.

ماذا عن مدينة المحلة الكبرى فى برنامجك الانتخابى، باعتبارك أحد أبنائها؟

- المحلة إحدى أهم المدن فى مصر صناعياً وسكانياً، والحقيقة أنها تحتاج لمزيد من الرعاية والخدمات، وبرنامجى بالفعل يغطى نقاطاً كثيرة تتعلق بتحسين الخدمات داخل المدينة، إضافة لمساعدة القطاع الصناعى بالمدينة لتجاوز كبوته، والعودة لسابق عهده.

كيف يتحرك الحزب خلال فترة الدعاية الانتخابية؟

- الحزب يركز مجهوداته خلال فترة الدعاية الانتخابية على التواصل مع المواطنين بالشارع لبحث مشكلاتهم والعقبات التى تحول دون تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم، واستخدام الوسائل التكنولوجية لتوصيل رسائل المرشحين للناخبين، ولدينا التزام كامل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ماذا عن مشاركة الفئات فى انتخابات مجلس النواب؟

- الدستور كفل نسبة مشاركة كبيرة للمرأة والشباب داخل مجلس النواب، وهناك أحزاب دفعت فى السباق الانتخابى بأعداد كبيرة من الشباب من الجنسين على نظام القوائم أو المقاعد الفردية.

كيف ترى وجود تنسيقية شباب الأحزاب فى الانتخابات؟

- «التنسيقية» تشارك فى القائمة الوطنية بمرشحين كلهم من الشباب، كما أنها دفعت بعدد آخر من الشباب على المقاعد الفردية، وأتمنى من كل الذى يوفق منهم فى العملية الانتخابية أن يستغل هذه الفرصة ويواصل الاجتهاد ويثبت جدارته بالمقعد.

"كورونا" والانتخابات

الدولة تتخذ جميع التدابير الاحترازية طوال فترة الانتخابات تجنباً لانتشار العدوى، وعليها أيضاً أن تلزم المترشحين بذلك، حتى لو تطلب الأمر إلغاء كل المؤتمرات الانتخابية؛ لأن صحة المواطنين وضمان سلامتهم أهم من أى شىء آخر، وعلى الجميع مراعاة الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم وليس مصر فقط ونساعد بعضنا لعبور الأزمة