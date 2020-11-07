صور.. "سيدة القطار" تدلي بصوتها بالغربية وتؤكد: "واجب وطني"

أدلت معلمة رياض الأطفال "صفية أبو العزم"، المعروفة إعلامياً بـ"سيدة القطار"، بصوتها داخل لجنة مدرسة "شهداء بدر"، بمنطقة "الجمهورية"، بدائرة مركز ومدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، وذلك في إطار حرصها على المشاركه في الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب.

وأكدت "سيده القطار"، في تصريحات لها عقب الإدلاء بصوتها، ظهر اليوم السبت، أن "الإدلاء بالأصوات، وخروج كافه الأسر والعائلات واجب وطني للمشاركه في بناء مصر المستقبل".

وتجري انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية في 1159 لجنة، داخل 661 مقراً انتخابياً، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 3 ملايين و450 ألف و331 ناخباً وناخبة.

وترأس الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب، بحضور جميع وكلاء الوزراء والتنفيذيين .

ووجه المحافظ بضرورة توفير كافة سبل الراحة، وتذليل أي عقبات أمام الناخبين، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم اللجان أولاً بأول، مشيراً إلى تواجد كراسي متحركة لكبار السن.

وكان محافظ الغربية قد أعلن جاهزية المحافظة لإجراء الانتخابات، والانتهاء من تجهيز 944 مدرسة، و155 معهد أزهري، و23 مركز شباب، و15 وحدة صحية، و6 وحدات محلية، ووحدتين اجتماعيتين وثلاث مقار تابعة للري والزراعة، بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت، مع عمليات النظافة العامة والتعقيم والتطهير المستمرة لجميع اللجان ضمن الإجراءات الاحترازية.

وناشد المحافظ جميع المواطنين النزول للمشاركة، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم، وإرسال صورة للعالم بأن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات.