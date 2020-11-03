محافظ الغربية يشارك في حملة للرقابة الإدارية على مستشفيات المحلة

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مستشفيات المحلة العام وصدر المحلة وحميات المحلة، اليوم برفقة أعضاء فرع الرقابه الإدارية وقيادات مديرية الصحة، للوقوف على سير العمل و توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، ومدى جاهزية المستشفيات لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

بدأت الجولة بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى وغرفة العمليات ومركز الغسيل الكلوي والعناية المركزة، وحرص الدكتور طارق رحمي، على التأكد من تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفى وتلبية احتياجات المرضى والمترددين عليها، وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا .

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إدارة التفتيش المالي والإداري بالمتابعة المستمرة والمرور الدائم علي جميع المستشفيات، كما قام عبد الناصر بتفقد مخازن الأدوية للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا فضلا عن التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية، والاستماع للمرضى والإستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك بحضور الدكتوره هيام أبو حمر، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي والدكتور هشام شيحه، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد شبل، مدير إدارة الحميات، ولجنة مكبرة من إدارة التفتيش المالي والإداري بقيادة حامد أبو الدهب.