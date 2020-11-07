وسط إقبال كبير.. المرأة والشباب يتصدرون المشهد أمام لجان المطرية

شهدت الدائرة العاشرة بحي المطرية، بمحافظة القاهرة، إقبالا كبيرا من الناخبين الذين توافدوا من الصباح الباكر، للمشاركة في انتخابات المرحلة الثانية.

وتصدر الشباب والسيدات المشهد، بعد أن تواجدوا بشكل ملحوظ ومنظم أمام أبواب الاقتراع، في أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتواجد أمام مدرسة المحمدية الإعدادية بنات الواقعة بميدان المطرية، عشرات الفتيات والنساء اللواتي وقفن تحت أشعة الشمس للإدلاء بأصواتهن وممارسة حقهن الدستوري في التصويت.

وقالت ريم سامح، طالبة في الصف الثالث الثانوي، "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها بالانتخابات، وفي الحقيقة كانت فكرة زملائي ولكني سعيدة بهذه التجربة، وسأحرص على المشاركة دائما".

وفي مقابل مدرسة المحمدية تواجد عدد كبير من الشباب الذين اصطفوا في طابور طويل، أمام مدرسة العقاد، مراعين المسافات الأمنة وملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وقد انقسموا لفريقين، أحدهم يقف ليدلي بصوته، والآخر يعاونون قوات الأمن في التنظيم، وهذا الفريق جميع أعضاءه ارتدوا زي موحد بلون أحمر .

وشهدت مدرسة المطرية الثانوية بنين، ومدرسة التحرير الإعدادية بنين، ومدرسة عبدالله النديم الإبتدائية، ومدرسة هدى شعراوي الابتدائية، إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وتضم محافظة القاهرة 19 دائرة انتخابية، مخصص لها 31 مقعدا بالنظام الفردي، 31 مقعدًا بنظام القوائم.

وتعد دائرة حي المطرية هي العاشرة، والتي خصص لها مقعدين يتنافس عليهما 26 مرشحًا، من بينهم مرشحين عن مستقبل وطن، ومرشح عن الوفد الجديد، ومرشح عن المحافظين، ومرشح عن حماة وطن.

وانطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.