عاجل.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية للطلاب والمدرسين لسوء حالة الطقس غدا
كتب:
مروة مرسى
06:05 م | السبت 07 نوفمبر 2020
غرق شوارع الإسكندرية بسبب الامطار الغزيرة
قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأحد، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري.
ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.