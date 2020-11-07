عاجل.. تعطيل الدراسة في مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية غدا

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن اللواء خالد شعيب قرر تعطيل الدراسة غدا، الأحد على مستوى جميع المدارس فى الإدارات والقطاعات التعليمية، في نطاق محافظة مطروح، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال "النيلى"، منذ قليل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن هذا القرار يأتي بعد أن شهدت مطروح، اليوم، أمطارا غزيرة فى مختلف مدن المحافظة، كما تستمر الأمطار وسوء الأحوال الجوية، وهو ما يكون فيه خطورة على أبنائنا في المدارس من الطلبة والطالبات على مستوى جميع المراحل التعليمية.

وأضاف أن سيتم منع خروج المعلمين والإداريين وجميع العاملين فى المدارس، أيضا بجانب الطلاب وعدم ذهابهم إلى المدارس خاصة، وأن هناك مدارس على الخط الغربى، يسافر لها المعلمين لبرانى لمسافات تصل إلى 280 كيلو ذهاب وعودة يوميا، والخط الشرقى الضبعة، لمسافة مماثلة، ما يشكل خطورة فى ظل هذه الأجواء غير المستقرة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم مد تعطيل الدراسة أيام أخرى، حال استمرار الجو فى عدم الاستقرار، بينما إذا تحسن الطقس ستنتظم الدراسة يوم الاثنين.