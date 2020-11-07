عاجل.. العربية: كلمة مرتقبة لبايدن الليلة

يلقي المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، كلمة مرتقبة الليلة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

ورفض المرشح الديمقراطي جو بايدن، نصيحة مستشاريه بإعلان الفوز في خطاب أمس، وفقا لقناة "سى إن إن".

وكان ترامب، قال قبل قليل، إن الانتخابات الرئاسية كانت فوضى شاملة، وغادر ترامب قبل قليل البيت الأبيض متجها لمنتجعه بالجولف

فيما قالت إلين وينتروب العضو بلجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، عدم وجود أي دليل على وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد هذا العام.

وكان المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، خصومه الديمقراطيين بالسعي "لسرقة" الانتخابات منه، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة بعد.