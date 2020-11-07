تعطيل الدراسة بجامعة الإسكندرية واستمرارها أون لاين غدا

أصدر الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الأحد، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، مع استمرارها أونلاين، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة، التي تشهدها المحافظة، وتستمر خلال الساعات المقبلة.

ويستثنى من ذلك القيادات والاطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، ومايحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجاتهم كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا الأحد، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.