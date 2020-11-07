استمرار توافد الناخبين على اللجان بمصر الجديدة رغم سقوط الأمطار

شهدت منطقة مصر الجديدة والنزهة أمطاراً غزيرة، إلا أن الناخبين واصلوا التوافد أمام اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2020، في المرحلة الثانية، حيث زادت أعدادهم في الساعات الأخيرة من اليوم الأول للتصويت.

وحرصت أفراد الشرطة في اللجان على حماية المواطنين من الأمطار، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، من ارتداء للكمامات الطبية والإلتزام بالمسافات الآمنة واستخدام أدوات التعقيم.

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، في 13 محافظة مقسمة الى 70 دائرة، 2085 مرشحا بالنظام الفردي، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، وذلك في محافظات "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

ويتنافس بانتخابات بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقلا، و9 حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتين لمحافظات المرحلة الثانية.

وانطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.