عاجل.. ترامب معلقا على إعلان فوز بايدن: سنرفع دعوى أمام المحكمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، لولاية ثانية، سنرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين، وذلك تعليقا على إعلان فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف "ترامب"، أن بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفا"، مؤكدا أنه بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن: الانتخابات لم تحسم بعد.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أبرزها قناة "سى إن إن"، أن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، انتخب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

ومع تواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل البيت الأبيض، إلى منتجع الجولف الذي يملكه في فلوريدا، بينما غرد على صفحته في موقع تويتر: "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير".

ووفقا لقناة "سي إن إن"، رفض المرشح الديمقراطي جو بايدن نصيحة مستشاريه بإعلان الفوز في خطاب أمس.

وقال ترامب، قبل قليل إن الانتخابات الرئاسية كانت فوضى شاملة.

وأكدت إلين وينتروب العضو بلجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، عدم وجود أي دليل على وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد هذا العام.

واتهم المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، خصومه الديمقراطيين بالسعي "لسرقة" الانتخابات منه، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة بعد.