عاجل.. تعطيل الدراسة بكليات جامعة مطروح لسوء الأحوال الجوية غدا

أعلن الأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، تعطيل الدراسة غدا، في جميع كليات الجامعة.

وقال "النجار"، اليوم، إن التعطيل وفقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول حالة الطقس المتوقعة، الذي أشار لحالة محتملة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، وذلك يأتى ذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، على أن تستمر الدراسة عن بعد "أون لاين".