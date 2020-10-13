وحدة للتضامن الاجتماعى فى جامعة مطروح.. وقروض ميسرة للطلبة

وقع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعى، بروتوكول تعاون، مساء اليوم، بمقر الوزارة بالقاهرة، لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى فى جامعة مطروح.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، إن هناك توجهًا سياسيًا لإحداث تغير مجتمعى، تتمحور أهم ركائزه حول إيجاد شكل من أشكال الحوار مع الشباب، وحثهم على المشاركة فى العمل التطوعي.

وأوضحت أن الوزارة تهدف للتمكين الاقتصادى لطلاب الجامعات عن طريق تقديم قروض ميسرة للمساعدة فى إكمال سنوات الدراسة الجامعية، وكذلك المساهمة في عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وكذلك دعم الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية وطلاب الجامعات من فئة متحدي الإعاقة.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، على الدور الفعال الذى تقوم به وزارة التضامن الإجتماعى في تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات، مضيفًا أن الوزارة تقوم بتوقيع تلك البروتوكولات مع جميع الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال "النجار" إن إنشاء وحدة للتضامن الإجتماعى بالجامعات يسهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، بما يعود بالنفع على الشباب والأسرة المصرية والمجتمع ككل.