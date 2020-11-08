المصرف المتحد يطلق خاصية الدفع اللا تلامسية عبر الصراف الآلي والبطاقات البنكية

أطلق المصرف المتحد خاصية الدفع اللاتلامسى عبر جميع بطاقاته المصدرة من خلال أكثر من 220 ماكينة صراف آلى تغطى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن جهود المصرف مستمرة لتحسين وتطوير جميع الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات المواطن المصرى المعاصر وغرس الثقافة المالية الإلكترونية لتوسيع قاعدة الشمول المالى والوصول لمجتمع غير نقدى، وهو ما يساهم فى تعظيم العائد القومى والقضاء على الفساد، فضلاً عن تيسير عمليات التجارة داخلياً وخارجياً وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأعرب القاضى عن أن المصرف المتحد كان من أوائل البنوك التى أطلقت خاصية البطاقات اللا تلامسية فى مارس 2020، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد استمراراً لمسيرة التحسين والتطوير لمنظومة الدفع الإلكترونى التى يقدمها المصرف المتحد بالسوق المصرية.

وأوضح أن سوق المدفوعات الإلكترونية تشهد نمواً كبيراً عالمياً، والسوق المصرية انعكاس لآليات السوق العالمية، فضلاً عن أن المجتمع المصرى يمثل قوى شرائية كبيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب السوقى على إصدارات البطاقات بأنواعها المختلفة سواء البطاقات المدينة أو البطاقات الائتمانية التقليدية أو المتوافقة من أحكام الشريعة الإسلامية، التى يتميز بها المصرف المتحد، بالإضافة إلى البطاقات المدفوعة مقدماً بأنواعها المختلفة سواء العادية أو بطاقات المرتبات.

وأضاف رئيس البنك أن جميع هذه العوامل أدت إلى زيادة الطلب على نقاط الدفع الإلكترونى وماكينات الصراف الآلى وتزويد ماكينات الصراف الآلى بخاصية الدفع عن بعد أو اللا تلامسية، ما يساهم فى فتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدى البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه قال أحمد حلمى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، إن عمليات الدفع اللا تلامسية تستخدم الخدمات التكنولوجية اللاسلكية قصيرة المدى لإتمام معاملات الدفع بصورة آمنة وسريعة، وذلك من خلال البطاقة التى تكون مزودة بشريحة هوائية قريبة المدى تسمح بتنفيذ عملية الدفع المطلوبة، وتكون ماكينة الصراف الآلى مزودة بإمكانية الدفع اللا تلامسية مع ضرورة وجود وسيلة اتصال لا تلامسية فى نفس الوقت.

وأضاف أن هذه الخاصية تتميز بالبعد عن التدخل البشرى أو احتكاك بالأسطح، كما أنها تتمتع بالأمان التام عند الاستخدام وفقاً لأحدث منظومات الجودة الدولية، كما تسمح بالتعامل على مبالغ بسيطة أو كبيرة، وذلك فى أى وقت ومن أى مكان، فضلاً عن السرعة الفائقة عند إجراء أى عملية دفع.

وأشار «حلمى» إلى أن الواقع الجديد، الذى فرض نفسه بعد أزمة انتشار فيروس كورونا، أدى إلى تغيرات جذرية فى سلوك العملاء، الأمر الذى سيبنى مزيداً من الثقة لدى العملاء فى مجال المدفوعات الرقمية باستخدام خاصية الدفع اللا تلامسية.