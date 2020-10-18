مصرف أبوظبي الإسلامي يطلق "Beat" لحلول الدفع الإلكتروني اللاتلامسي

قام مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» بإطلاق أحدث وسائل الدفع الإلكترونى اللاتلامسية (Beat) على بطاقات الخصم المباشر «Card World Debit»، والتى تتيح لحاملها سداد قيمة مشترياته بشكل آمن وسريع بمجرد تمريرها على أى نقطة بيع إلكترونية (POS)، مما يتيح للعميل التمتع بتجربة تسوق جديدة محلياً ودولياً.

ويأتى إطلاق «Beat» فى إطار الجهود المستمرة من إدارة البطاقات بالبنك لتقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكترونى، ومواكبةً منهم لأحدث التقنيات الذكية المعروفة باسم «موضة الإلكترونيات»، والتى تلقى قبولاً كبيراً فى أنحاء العالم لدى كل مستخدميها بجميع فئاتهم وخاصة فئة الشباب، الذين تمثل التكنولوجيا جزءاً هاماً من نشاطهم اليومى.

ومن جانبه قال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر»، إن إطلاق «Beat» يأتى تماشياً مع استراتيجيتنا للتحول الرقمى واستخدام أحدث الأساليب الذكية فى تكنولوجيا الخدمات المصرفية، لمواصلة جهودنا المستمرة فى توفير أحدث وسائل الدفع المتطورة والأكثر أماناً لعملائنا وتيسير معاملاتهم المالية، مشيراً إلى أن «Beat» تتوافق مع معايير البنك المركزى المصرى الخاصة ببطاقات ووسائل الدفع اللاتلامسية فى مصر، والتى قام بإصدارها بهدف دعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية للتحول إلى اقتصاد رقمى أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وأضاف: «أدت أزمة فيروس كورونا إلى تزايد أعداد مستخدمى التكنولوجيا المالية البنكية، فمن المتوقع أن تشهد المعاملات الإلكترونية دفعة قوية فى غضون الفترة المقبلة، لذلك يسعى البنك لإصدار منتجات تكنولوجية رقمية، كونها تمثل رهان القطاع المصرفى فى الفترة المقبلة، مما كان حافزاً لمصرف أبوظبى ليكون رائداً فى هذا المجال بإطلاق (Beat) التى تلقى قبولاً كبيراً فى العديد من دول العالم».

وتتيح «Beat» لحاملها سداد قيمة المشتريات ومعاملات السحب النقدى والاستعلام عن الرصيد (داخل وخارج مصر)، عن طريق جهاز إلكترونى يمكن ارتداؤه كملحقات، تكون ضمن الملابس، كالإسورة الإلكترونية التى يتم ارتداؤها فى معصم اليد وإنجاز المعاملة بشكل آمن وسريع بمجرد تمريرها على أى نقط بيع إلكترونية «POS» فقط فى حالة دعمها أو دعم ماكينة الصراف الآلى لخاصية الـ«contactless»، مما يتيح التمتع بتجربة تسوق جديدة محلياً ودولياً.

كما أنها تتميز بتصميم أنيق خفيف الوزن ومقاوم للماء، ولهذا فهى مبتكرة وعصرية بحيث يتمكن العميل من ارتدائها على مدار اليوم، وخلال القيام بمهام عديدة من تسوق وعمل وممارسة الرياضة.