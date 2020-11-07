ماس كهربائي بسبب الأمطار أمام لجنة بمصر الجديدة يتسبب في فزع الناخبين

تعرضت لجنة مدرسة قومية الأهرام بمصر الجديدة، لماس كهربائي شديد، وقع أمامها بسبب شدة الأمطار، حيث تسببت الأمطار الغزيرة على أحد أعمدة الإنارة، في حدوث الماس الكهربائي.

وتسبب الماس الكهربائي، في حالة هلع بين المواطنين، الذين ركضوا مسرعين بعيدا عن مقر اللجنة، لثوانٍ معدودة، ليعودو مرة آخرى إلى عملية التصويت، كذلك عمل رجال الأمن على تهدئة الناخبين.

كما تواصلت الشرطة مع إدارة الكهرباء لمنع حدوث ماس كهربائي آخر في المنطقة المحيطة بالمدرسة.

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، في 13 محافظة مقسمة الى 70 دائرة، 2085 مرشحا بالنظام الفردى، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، وذلك في محافظات "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

ويتنافس بانتخابات بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقل، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.