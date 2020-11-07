رئيسة النواب الأمريكي: فوز بايدن فجر يوم جديد للأمل بالولايات المتحدة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم السبت، إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، "فجر يوم جديد للأمل في أمريكا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك فى نبأ عاجل.

وقال المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن، على صفحته على موقع "تويتر"، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة فى الانتخابات الأمريكية، تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة.

وأضاف بايدن: "نستطيع تحقيق أي شيء بالعمل معا، وسنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية قبل قليل، فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.