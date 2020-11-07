نائبة بايدن بعد إعلان فوزه: حان وقت العمل بعد انتصار تاريخي

قالت نائبة المرشح للإنتخابات الأمريكية جو بايدن كمالا هاريس، بعد إعلان فوزه، حان وقت العمل بعد هذا الانتصار التاريخي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وهاريس ستكون أول امرأة تتقلد منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوزالمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بعد حصوله على 284 من أصوات المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب على 214 صوتا.

وأعلنت قناة فوكس نيوز، أن بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد الفوز بولايتى بنيفادا وبنسلفانيا.

ويلقي جو بايدن، كلمة مرتقبة الليلة، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.